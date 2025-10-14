14 مرشحًا يتنافسون على مقعدي بورسعيد في انتخابات النواب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على تقدم 14 مرشحًا بأوراقهم للتنافس على مقعدي الفردي في دائرتي المحافظة الانتخابيتين.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات ببورسعيد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، أن 8 مرشحين تقدموا في الدائرة الأولى (الشرق - العرب - بورفؤاد)، وهم: تامر الحمزاوي، محمد أبو طالب، حامد بندق، محمد إبراهيم سليمان، أحمد فنديس، محمد أبو العلا، ياسر البدري فرغلي، ونبيل عوض.

وبينما تقدم 6 مرشحين في الدائرة الثانية (الزهور - الضواحي - المناخ - الجنوب)، وهم: إبراهيم زكريا، أحمد منصور، أحمد فرغلي، محمد عادل الإسكندراني، مصطفى يوسف، وحميد محمد أبو المعاطي.

ومن المقرر أن تشهد المحافظة منافسة قوية بين المرشحين في ظل متابعة واسعة من المواطنين للاستحقاق الانتخابي المرتقب.