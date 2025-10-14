أماكن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في الأقصر

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي 2025 /2026، ابتداءً من عمر 6 شهور فما فوق، بسعر 260 جنيهًا فقط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اللقاح متوفر حاليًا في المكاتب التالية(مكتب صحة ثان – الأقصرـ مكتب إسناـ مكتب أرمنت ـ مكتب المسافرين بالطارف- القرنة ـ العديسات بحري – الطود - مكتب الزينية – ديوان الإدارة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المصل يهدف لحماية المجتمع من مضاعفات الإنفلونزا، خاصة لكبار السن، الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.