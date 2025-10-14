إعلان

أماكن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في الأقصر

كتب : محمد محروس

05:05 م 14/10/2025

مديرية صحة الاقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي 2025 /2026، ابتداءً من عمر 6 شهور فما فوق، بسعر 260 جنيهًا فقط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اللقاح متوفر حاليًا في المكاتب التالية(مكتب صحة ثان – الأقصرـ مكتب إسناـ مكتب أرمنت ـ مكتب المسافرين بالطارف- القرنة ـ العديسات بحري – الطود - مكتب الزينية – ديوان الإدارة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المصل يهدف لحماية المجتمع من مضاعفات الإنفلونزا، خاصة لكبار السن، الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية صحة الاقصر الأقصر لقاح الإنفلونزا الموسمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توقعات بخفض مصر الفائدة بين 1و3% في آخر اجتماعين بـ2025 .. لماذا؟
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه