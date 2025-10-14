"150 قرية بلا فقر".. مشروعات تنموية لزيادة دخل الأسر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما عزز ثقة المواطنين في الدولة التي تبنّت مسؤولية تطوير الريف وتحويله إلى بيئة أكثر استقراراً وإنتاجاً.

وفي هذا الإطار، أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، استمرار متابعة المشروعات التي تم تسليمها للأسر المستحقة بقرى "حياة كريمة" بمركز الحسينية، وذلك للتأكد من استفادتهم الفعلية من الدعم المقدم، من خلال تنظيم زيارات ميدانية دورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع وتحقيق أهداف المبادرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن مشروع "150 قرية بلا فقر" بقرى جزيرة سعود، تضمنت أنشطة متنوعة مثل إنشاء محال بقالة، وتربية الأغنام، ومشروعات أدوات منزلية، وخياطة، وجميعها تهدف إلى زيادة دخل الأسر المستفيدة وتعزيز قدرتهم على الإنتاج والاستدامة الاقتصادية.

وأضاف عبد المتجلي أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص مديرية التضامن الاجتماعي على متابعة تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم المستفيدين فنياً وإدارياً، لضمان استمرارية المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة دعم وتمكين الأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".