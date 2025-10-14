50 ألف جنيه غرامة لـ 3 أشخاص بتهمة التشهير بطبيب على "فيسبوك" في قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمد ضياء عباس، وبحضور محمد طارق وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار ومدحت يوسف الهواري، بتغريم ثلاثة أشخاص مبلغ 50 ألف جنيه، بتهمة التشهير بطبيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الجاري 2025، حين تقدم طبيب باطنة بشكوى رسمية يتضرر فيها من قيام ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، بنشر عبارات مسيئة بحقه على موقع "فيسبوك"، تضمنت إساءات لفظية وتشهيرًا متعمدًا، ما تسبب له في أضرار نفسية ومادية جسيمة.

وجاء ضمن المنشورات المسيئة عبارات من بينها: "دكتور معندوش ضمير، شهد زور ضدي، رحت استشارة عشان اتأخرت عاوز يدفعنا كشف، دكتور باطنة مش بيراعي أي حاجة وإحنا في أيام مفترجة."

وبعد التحقيق والفحص الفني والتأكد من صحة ما ورد في الشكوى، أحالت جهات التحقيق القضية إلى المحكمة الاقتصادية بقنا، والتي أصدرت حكمها بتغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 50 ألف جنيه، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، جزاءً لما ثبت في حقهم من تهم تتعلق بالتشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.