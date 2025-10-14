قافلة طبية تفحص 360 مواطنًا بالمجان في البكاتوشي بالإسكندرية -صور

نظم حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة والمجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة استهدفت عزبة البكاتوشي، للكشف على المواطنين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لحي المنتزه أول، جرى توقيع الكشف على 360 مواطنًا، في تخصصات "الأطفال، الباطنة، صحة المرأة، متابعة حمل، تنظيم الأسرة، السكر، الأمراض المزمنة".

وتضمنت القافلة تقديم العلاج لكافة الحالات بالمجان بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، فضلًا عن تنظيم ندوات عن تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، وترشيد استهلاك مياه الشرب.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف القوافل الطبية المتكاملة لخدمة بهدف توفير الخدمات الطبية لأهالي المناطق الأشد احتياجًا، وتوفير جميع الأدوية لهم بالمجان.