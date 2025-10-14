رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطفال المصابين في حادث "تروسيكل" منقباد

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المصابين في الحادث المأساوي الذي شهدته قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، إثر انقلاب مركبة "تروسيكل" كانت تقل عددًا من التلاميذ أثناء توجههم إلى المدرسة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أطفال وإصابة خمسة آخرين.

وخلال جولته، تابع الدكتور المنشاوي الحالة الصحية للمصابين الذين يخضعون للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، حيث أفاد الفريق الطبي بأن حالتين من الأطفال مستقرتان، بينما لا تزال ثلاث حالات حرجة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة. وقد وجّه رئيس الجامعة بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال وأسرهم، مع متابعة مستمرة من إدارة المستشفى على مدار الساعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفيات الجامعية بأسيوط تعمل بكامل جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم خدمات علاجية متكاملة لأبناء المحافظة، مشددًا على التزام الجامعة بدورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين.

كما عبّر الدكتور أحمد المنشاوي، عن خالص تعازيه لأسر الأطفال الذين لقوا مصرعهم في الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جميع الأبناء من كل سوء.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كلٌّ من الدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور سعيد متولي، نائب مدير المستشفى لشؤون الإصابات.