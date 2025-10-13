محافظ السويس: مدينتنا تستحق أن تكون الأفضل عالميًا (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أن المحافظة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أفضل المدن على مستوى العالم، وليس فقط داخل مصر، بما تتميز به من موقع جغرافي فريد، ومقومات اقتصادية وسياحية، وهوية تاريخية مميزة كمدينة ساحلية تطل على أهم ممر ملاحي عالمي وخليج زاخر بالثروات الطبيعية.

وقال المحافظ، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مهرجان الصيد الأول للأسماك بالسويس، إن تنظيم المهرجان يأتي تجسيدًا لهوية السويس الساحلية، مؤكداً أن البحر يمثل لأبناء المحافظة رمز الخير والرزق وحكاية التاريخ الممتدة عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن الصيد ليس مجرد مهنة، بل هو جزء أصيل من هوية السويس وثقافتها المجتمعية.

وأضاف "الشاذلي" أنه يأمل أن يكون هذا المهرجان انطلاقة فعلية لفعالية سنوية تُقام مرتين كل عام، تجمع بين الرياضة والسياحة، وتسهم في