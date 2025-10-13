"خيانة المليون ونصف".. موظف سابق خطط لسطو مسلح على زملائه في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط 4 متهمين تورطوا في واقعة سطو مسلح على عمال محطة وقود وسرقة مبلغ مالي كبير بلغ مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، أثناء توجههم لتوريد المبلغ إلى مكتب بريد بمنطقة كريستال عصفور التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتعرض اثنين من عمال محطة بنزين لسطو مسلح من قبل أربعة أشخاص يحملون أسلحة نارية، أثناء نقلهم أموالًا لتوريدها للبريد، حيث قام الجناة بإشهار الأسلحة في وجوههم والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.



وبتكثيف التحريات التي قادها المقدم يوسف الشامي، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص، أحدهم كان يعمل سابقًا بمحطة البنزين بمنطقة منطى بدائرة مركز قليوب، واستغل معرفته بخط سير العاملين ومواعيد نقل الأموال، ونسق مع شركائه لتنفيذ الجريمة.



حيث أعدوا أسلحة نارية من نوع «فرد خرطوش محلي الصنع»، وانتظروا المجني عليهما بالقرب من مطب صناعي بشارع كريستال عصفور، ثم هاجموهما وسرقوا المبلغ وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة من مباحث قسم أول شبرا الخيمة في ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث.



جرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.