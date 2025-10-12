"ولعت فيه أثناء نومه".. سيدة تقتل زوجها بسبب خلافات أسرية في الشرقية

شهدت قرية بحر البقر بمركز الحسينية في محافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما أقدمت سيدة على قتل زوجها وإشعال النار في جسده أثناء نومه، نتيجة خلافات أسرية طويلة تراكمت على مدار سنوات، الواقعة أثارت صدمة الأهالي وأثارت تساؤلات حول تداعيات العنف الأسري والضغوط النفسية التي قد تؤدي إلى نهايات مأساوية.

- تفاصيل الواقعة

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الحسينية بوصول "فرج. ال"، 63 عامًا، جثة متفحمة داخل منزله. وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "ر. ع" 60 عامًا، التي كانت تعاني من سنوات طويلة من الإهانة والقسوة.

أوضحت التحريات أن الزوجة سكبت مادة قابلة للاشتعال على زوجها أثناء نومه وأشعلت النار فيه، ما أدى إلى وفاة الرجل في الحال. وأكدت النيابة العامة أن المتهمة اعترفت أثناء التحقيقات الأولية بدوافعها، مشيرة إلى معاناتها الطويلة من المعاملة القاسية.

- الإجراءات القانونية

جرى ضبط الزوجة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقررت نيابة الحسينية حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية، مع التحفظ على موقع الحادث وجمع كافة الأدلة اللازمة لتحديد ملابسات الجريمة بدقة.

تواصل النيابة العامة التحقيق في القضية لضمان سير العدالة وفق القانون، مع متابعة الجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات اللازمة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع تقديم المتهمة للمحكمة للفصل في القضية.