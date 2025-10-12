نجل أحمد عمر هاشم بعد تعيينه بالشيوخ: سأكمل مسيرة والدي لخدمة الوطن

الشرقية - ياسمين عزت:

أعرب الدكتور محمد أحمد، نجل العالم الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عن امتنانه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنها مسؤولية كبيرة وتكليف سيؤديه اقتداءً بمسيرة والده في العطاء.

وفي تصريح خاص، قال "هاشم" إن صدور القرار بعد أيام قليلة من وفاة والده يؤكد مكانته الكبيرة، معبرًا عن شكره لتقدير رئيس الجمهورية للعلم والعلماء ورجال الدين.

وأشار إلى أن هذا التعيين يمثل أمانة وشرفًا كبيرًا، متعهدًا ببذل كل جهده لخدمة الوطن والمواطنين، وأن يكون كما كان والده الراحل، ابن قرية بني عامر بمحافظة الشرقية.