أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، ظهوره بدائرتي أول المنصورة وطلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، لمساندة ابن شقيقته ونجل عمه المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة إلى جماهير الشعب من أبناء دائرتي الأعزاء طلخا ونبروه: لقائي معكم قريب جداً في جميع قرى الدائرة، وفي مدينة طلخا ومدينة نبروه، ويرافقني أخي محمد ثروت عكاشة، المرشح لعضوية مجلس النواب عنكم، أنا كلي شوق ولهفة للقاء بكم."

كما نشر عكاشة منشورًا آخر قال فيه: "المنصورة مدينة الفخر والنصر والأصالة، مدينة التاريخ التي أعتز بها، ويشرفني أن تكون المنصورة مسقط رأسي، ولذلك سيكون لي شرف اللقاء مع جماهير المنصورة العظيمة، ويرافقني ابن شقيقتي، مصطفى أيمن الجوجري، سليل العائلة البرلمانية العريقة، التي شرفت بتمثيل مدينة المنصورة في 9 دورات برلمانية على مدار 45 عامًا، بشرف وأمانة ونزاهة، كل ذلك من أجل دعم ومساندة مصطفى الجوجري".

يُذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة خاض الانتخابات البرلمانية عام 2015 عن دائرة طلخا ونبروه، وتمكن من الفوز بعضوية مجلس النواب، وتعرض لأزمة سياسية بعد استضافته السفير الإسرائيلي في منزله، ما أدى إلى فصله من المجلس بقرار من الأعضاء في ذلك الوقت، بعد عام واحد من عضويته.