صحة المنيا: إنذار 242 منشأة طبية لتوفيق أوضاعها

المنيا – جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن تنفيذ حملات مكثفة للعلاج الحر شملت المرور على 368 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الشهر الماضي، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن الحملات نُفذت تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور حسام سرحان نائب المدير، واستهدفت المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمعامل.

وأسفرت الحملات عن ضبط 226 منشأة طبية مخالفة، وإنذار 224 منشأة لتوفيق أوضاعها، فيما نجحت 133 منشأة في تصحيح المخالفات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، كما تم فحص 9 شكاوى مقدمة من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد عمر استمرار الجهود الرقابية المكثفة على مستوى المحافظة، مشدداً على أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين، وأن جميع الإجراءات القانونية تُتخذ فوراً بحق المنشآت غير الملتزمة، حفاظاً على الصحة العامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.