إعلان

قرار عاجل من جنايات دمنهور بشأن المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني

كتب : أحمد نصرة

01:18 م 12/10/2025

هيئة المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس.ع.م، وآخر، في ارتكاب الجريمة.

وأشار، محمد يسري أبو رابح، محامي أسرة الضحية، بأن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقتران بجناية أخري وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.

اقرأ أيضًا

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة

صفوا دمه".. اعتداء مروع على تاجر ذهب وسط المارة في البحيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات دمنهور الذهب تجار الذهب النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم