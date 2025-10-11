البحيرة - أحمد نصرة:

أنهى عامل، حياة راعي أغنام، اليوم السبت، بمدينة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة، إثر مشاجرة نشبت بينهما، قبل أن يتصل بأسرة المجني عليه ليبلغهم بارتكابه الجريمة، وجلس بجوار الجثة حتى وصولهم إلى موقع الحادث.

بدورها تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية، بقتل شاب لراعي أغنام، بسبب خلافات نشبت بينهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين العامل، وراعي الأغنام، قام على إثرها الأول بتسديد طعنات نافذة أودت بحياة المجني عليه، ثم أبلغ أسرته بالجريمة.

نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى ط، وجرى التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.