"ماتوا في البانيو".. تفاصيل مصرع 3 شقيقات اختناقًا بالمنوفية (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

عبرت والدة الأطفال الستة ضحايا «مذبحة دلجا» عن ارتياحها عقب قرار محكمة جنايات المنيا، الدائرة الأولى، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهمة "هاجر. أ. ع" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، بعد اتهامها بقتل زوجها وأطفاله الستة في جريمة هزت وجدان المصريين.

وقالت الأم في أول تعليق لها عقب الجلسة، بصوت يملؤه الألم والدموع: «مبروك عليكي الإعدام.. بس ولا حكم في الدنيا هيرجعلي ولادي»، وسط حالة من التأثر الشديد بين الحضور داخل وخارج قاعة المحكمة.

وشهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من أسر الضحايا وأهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، الذين استقبلوا قرار المحكمة بمزيج من الحزن والارتياح، مؤكدين تمسكهم بالقصاص العادل.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن كشفت التحقيقات قيامها بدس مادة سامة في طعام الأسرة، ما أدى إلى وفاة الأب وأطفاله الستة تباعًا في واقعة مأساوية أثارت الرأي العام المصري.

وتعود الجريمة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول عدد من الأطفال إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتبين من التحقيقات أن وراء الجريمة زوجة الأب الثانية.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.



