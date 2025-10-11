أحكام مشددة للمتهمين في "سرقة مهمات مصنع الألومنيوم" بقنا.. تعرف عليها

قنا – عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن 15 عامًا، فيما برأت المحكمة 16 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة مهمات مصنع الألومنيوم بنجع حمادي".

وتعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2024، حين وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهم سرقة مهمات تابعة للسكك الحديدية ومصنع الألومنيوم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأُحيلت القضية رقم 12377 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3149 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بعد عدة جلسات استمعت خلالها إلى أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.