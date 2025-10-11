مجهولة الهوية.. العثور على جثة لرجل داخل ترعة أصفون بإسنا في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عثر أهالي مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، على جثة رجل في العقد الرابع من عمره، طافية داخل ترعة أصفون أمام موقف الأقاليم، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين الذين تجمعوا في محيط الواقعة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مركز شرطة إسنا إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال الجثمان وسط متابعة الأهالي.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الجثمان ما زال مجهول الهوية حتى الآن، ووجود ضربة في مقدمة الرأس يُرجح أنها نتيجة سقوط قوي داخل المياه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق لبيان سبب الوفاة وكشف ملابسات الحادث.