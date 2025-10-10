إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنقادة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محور الشهيد باسم فكري بمركز نقادة في محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على كوبري الشهيد باسم فكري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.