بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلقت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشار يوسف شومان، والمستشار عبدالحليم صالح، اليوم الثالث لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، اليوم الجمعة، بعدم تقدم أحد، مثل أمس على أن يكونوا المتقدمين بأوراقهم 7 مرشحين فقط على الدائرتين باليوم الأول.

جاء ذلك بمقر اللجنة في محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

وكان اليوم الأول شهد تقدم: تامر الحمزاوي مرشح حزب حماة الوطن، بأوراقه وحصل على الرمز الانتخابي الماسة والرقم (1) ، وكذلك محمد أبو طالب رمز الأسد ورقم (2)، بالدائرة الأولى، وفي الدائرة الثانية، تقدم إبراهيم زكريا وحصل على رمز الطائرة الهليكوبتر رقم (1) وأحمد منصور وحصل على رمز التمساح رقم (2)، والنائب أحمد فرغلي، كمرشح مستقل، وحصل على رمز الصقر رقم (3)، ومحمد عادل الإسكندراني رمز العقرب رقم (4) ، ومصطفي يوسف رمز الكف رقم (5).

وتضم الدائرة الأولى أحياء الشرق والعرب والضواحي ومدينة بورفؤاد، ولها مقعد واحد في مجلس النواب، فيما تشمل الدائرة الثانية أحياء المناخ والزهور والجنوب، ولها مقعد واحد أيضًا، حيث أن محافظة بورسعيد تضم مقعدين بالنظام الفردي، إضافة إلى مقعدين بنظام القوائم ضمن قطاعات الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية.