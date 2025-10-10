بالصور- وكيل صحة المنيا يتفقد فحوصات المرشحين لانتخابات مجلس النواب

منافسة قوية في انتخابات "أطباء أسيوط" على مقاعد التجديد النصفي (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

يواصل المجلس الطبي العام بمحافظة المنيا استقبال المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ضمن أوراق الترشح.

وأجرى الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جولة تفقدية بالمجلس الطبي العام لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية والإدارية، وكان في استقباله الدكتورة مرفت سعد، مدير المجلس الطبي العام، حيث تفقدا غرف الكشف والمعامل والإداريين، وتابعا توافر المستلزمات وكفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة في الفحوصات.

كما زار وكيل الوزارة غرفة مناظرة الحالات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مشيدًا بدور التكنولوجيا في دعم دقة التشخيص وتبادل الخبرات الطبية عن بُعد، بما يضمن سرعة الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمرشحين والمترددين من المرضى.

وأشار تقرير المجلس الطبي إلى أن 183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي منذ بدء الكشف يوم السبت الماضي وحتى اليوم، وسط إقبال متزايد على الترشح.

وأكد وكيل الوزارة أن المجلس الطبي العام يعمل بكامل طاقته وجاهز للتعامل مع أي زيادة في أعداد المتقدمين، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والنزاهة في إجراءات الفحص الطبي.