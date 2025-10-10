بالصور- غلق وتشميع مخزن خردة مخالف بأسوان لضبط نفايات طبية بداخله

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة موسعة استهدفت مداهمة أحد مخازن الخردة المخالفة التابعة للنباشين بالمدينة الصناعية القديمة بنطاق حي جنوب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وضمن الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الانضباط البيئي داخل المدن والأحياء.

وقال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع المخزن بالكامل بعد ضبط نفايات طبية خطرة بداخله، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة. كما تم مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في فرز وتجميع المخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف "سليمان" أن الحملة شارك فيها نائب رئيس المدينة، ورئيس الحي، وقسم المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات المفاجئة والدورية لمتابعة ومراقبة الأنشطة المخالفة، مع تحرير المحاضر وإغلاق المخازن المخالفة نهائيًا.

وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من ظاهرة النباشين والقضاء على الممارسات العشوائية في جمع القمامة، بما ينعكس إيجابيًا على نظافة المدينة وتحسين المظهر الحضاري للأحياء السكنية والميادين العامة.

وأكد المحافظ أهمية رفع الوعي المجتمعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مخالفة تمثل خطرًا على البيئة أو الصحة العامة، لضمان خلق بيئة آمنة ونظيفة تليق بمكانة أسوان السياحية والتاريخية.