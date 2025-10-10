12 مرشحًا يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي لأطباء الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لعملية التصويت لاختيار نصف مقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة وممثليها في النقابة العامة.

ويتنافس 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس الفرعي، بينهم 5 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و7 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا). ويُطلب من الناخب اختيار 3 مرشحين فقط في كل ورقة انتخابية، ضمن صندوق مخصص للنقابة الفرعية، إلى جانب صندوق آخر للنقابة العامة، وفقًا للآلية المعتمدة من اللجنة المشرفة.

- انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية

على مستوى الجمهورية، تتجه أكثر من 270 ألف طبيب إلى صناديق الاقتراع في 27 محافظة، لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتُجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، موزعين على النحو التالي: 3 مقاعد للأطباء فوق السن، 3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية المختلفة.

وحُسم مقعدان بالتزكية قبل بدء التصويت، وهما مقعد منطقة غرب الدلتا للدكتور محمد فريد، ومقعد منطقة جنوب الصعيد للدكتور مصطفى هاشم، لتبقى المنافسة الفعلية بين 40 مرشحًا على 10 مقاعد متبقية.

أما على مستوى النقابات الفرعية، فقد تم حسم 28 مقعدًا بالتزكية في 6 محافظات هي: مطروح، السويس، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، والفيوم، فيما تشهد باقي المحافظات منافسات قوية تعكس اهتمام الأطباء بتفعيل دورهم النقابي والمشاركة في صنع القرار المهني.

- إجراءات التصويت والفرز

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن باب التصويت مفتوح من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يعقبها مباشرة بدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة أن العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاقتراع.