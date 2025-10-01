إعلان

السيطرة على حريق داخل بدروم عقار في شبرا الخيمة (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:15 م 01/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق داخل بدروم عقار في شبرا الخيمة
  • عرض 3 صورة
    حريق داخل بدروم عقار في شبرا الخيمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب، مساء اليوم الأربعاء، حريق داخل بدروم أحد العقارات المكونة من 3 طوابق بمنطقة عزبة نسيم التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع الحريق، حيث تم الدفع فورًا بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى الطوابق العليا والعقارات المجاورة، فيما تعاملت سيارات الإسعاف مع المصابين، وتم إسعاف 4 حالات اختناق في موقع الحادث، ونقل حالة خامسة إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت مصادر أمنية أنه عقب السيطرة على الحريق، نفذت القوات أعمال التبريد داخل البدروم لمنع تجدد النيران، كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المنطقة وحماية المواطنين.

وأوضحت المعاينة المبدئية أن النيران اشتعلت داخل بدروم العقار المستخدم كمخزن لبعض الأدوات، وجارٍ استكمال أعمال الفحص لتحديد أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيطرة على حريق حريق داخل بدروم عقار بدروم عقار في شبرا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة