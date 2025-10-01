السيطرة على حريق داخل بدروم عقار في شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب، مساء اليوم الأربعاء، حريق داخل بدروم أحد العقارات المكونة من 3 طوابق بمنطقة عزبة نسيم التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع الحريق، حيث تم الدفع فورًا بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى الطوابق العليا والعقارات المجاورة، فيما تعاملت سيارات الإسعاف مع المصابين، وتم إسعاف 4 حالات اختناق في موقع الحادث، ونقل حالة خامسة إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت مصادر أمنية أنه عقب السيطرة على الحريق، نفذت القوات أعمال التبريد داخل البدروم لمنع تجدد النيران، كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المنطقة وحماية المواطنين.

وأوضحت المعاينة المبدئية أن النيران اشتعلت داخل بدروم العقار المستخدم كمخزن لبعض الأدوات، وجارٍ استكمال أعمال الفحص لتحديد أسباب الحريق وملابساته.