السيطرة على حريق التهم مزرعة النخيل في الداخلة بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

06:30 م 01/10/2025

جانب من الحريق بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى مزارع النخيل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومنع امتداده إلى المناطق الزراعية والسكنية المجاورة.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باندلاع حريق في مزرعة نخيل بقرية الصحوة بمنطقة غرب الموهوب، حيث التهمت النيران مساحة تُقدَّر بفدان ونصف.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على النيران، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه للمساهمة في عمليات التبريد ومنع تجدد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق الوادي الجديد

