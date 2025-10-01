قضية الذهب المسروق.. 2.3 كيلو مصوغات تقود 3 رجال وسيدة بالسويس للسجن

السويس- حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنح الأربعين بمعاقبة شاب وصديقيه ووالدتهما بالحبس 3 سنوات مع النفاذ بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل مصوغات، وبيعه لتجار آخرين في السويس.

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، حين قدم صاحب محل مشغولات ذهبية بلاغ بقسم شرطة الأربعين يتهم فيه عامل بالمحل لديه بسرقة مشغولات ذهبية خلال فترة عمله بأسلوب المغالفة، مستغلا تواجده بالمحل منفردا لبعض الوقت.

وقدم صاحب محل المصوغات مقاطع فيديو تثبت ارتكاب المتهم لوقائع السرقات، وتوصلت جهود البحث والتحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد غريب رئيس مباحث قسم الاربعين، أن المتهم " محمود. ع" اتفق مع اثنين أشقاء لتسهيل بيع المصوغات الذهبية للتجار في السويس، كما شاركت والدة الشقيقين في بيع المصوغات الذهبية يدا بيد للمحلات في السويس.

وقال المستشار معتز الكيلاني محامي المدعي بالحق المدني في القضية، إن الكمية التي استولى عليها المتهم الاولى بالسرقة من المحل تبلغ بـ 2 كيلو و300 جرام من المصوغات عيار 21 و18.

وأوضح أن المتهمين الثاني ياسين والثالث يوسف، كانا يسهلان للمتهم الأول البيع للتجار لكونه معروف لدى محلات الذهب في السويس، فاستعان بهم لتصريف المسروقات من المشغولات الذهبية.

وتابع المستشار الكيلاني أن المتهمة الرابعة أم المتهمين الثاني والثالث شاركت لاحقا للبيع للتجار، ولم تكن موضع شك من التجار، إذ اعتادت التردد عليهم لبيع الذهب واستبدال القطع الذهبية بأخرى.

وكشف الدفاع أن هناك قضية اخرى متعلقة بالواقعة ما زالت محل التحقيق، وتضم 27 متهما وهم التجار أصحاب محلات الذهب الذين اشتروا المصوغات المسروقة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول تورطهم في الواقعة، لافتا أن الأيام الماضية شهدت عدة لقاءات بحضور نقيب تجار الذهب ومسؤولي شعبة الذهب للوساطة بين الطرفين وحل النزاع وتسوية الأزمة وديا.