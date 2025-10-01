رئيس جامعة بنها يفتتح معرض المنتجات الغذائية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات معرض منتجات الجامعة، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة كليات الزراعة والطب البيطري والفنون التطبيقية، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمنسوبيها وأهالي المحافظة.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات شملت اللحوم والأسماك والدواجن والبيض، إلى جانب الخضروات والألبان ومشتقاتها، فضلاً عن منتجات الكليات المشاركة، حيث لاقت إقبالًا من الحاضرين لما تتميز به من جودة عالية وأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، وعدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته داخل المعرض، أكد الدكتور الجيزاوي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي استمرارًا لنهج الجامعة في القيام بدورها الخدمي والمجتمعي، موضحًا أن المنتجات المعروضة تأتي من الوحدات الإنتاجية بالجامعة إلى جانب التعاون مع شركة "بداية" لتسويق منتجات الجامعة وتوسيع دائرة الاستفادة بها للمجتمع الخارجي.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الهدف الأساسي من إقامة المعرض هو المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتعزيز التكامل بين العملية التعليمية وخدمة المجتمع.

كما أعرب "الجيزاوي" عن تقديره للجهود المبذولة من الكليات والجهات المشاركة، مشيدًا بتنوع المعروضات وارتفاع مستوى جودتها، مؤكداً أن الجامعة ستواصل تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري دعماً للمجتمع المحلي ومنسوبي الجامعة.