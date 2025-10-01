الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت بمدينة الإسماعيلية.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وتهدف الحملة إلى التأكد من صلاحية الأغذية المعروضة بالأسواق ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية اللازمة، حيث شارك مراقبو مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية في المرور الميداني على 62 منشأة غذائية على مستوى المحافظة، تضمنت محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم وأسواق.

وخلال الحملة، تم سحب 16 عينة غذائية وإرسالها إلى المعمل المركزي لفحصها والتأكد من سلامتها، كما أسفرت الجهود عن إعدام 44 كيلو جرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و22 لترًا من السوائل منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 85 محضر مخالفات شملت 32 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، 53 محضرًا لعدم نظافة المنشآت.

وتم رفع توصية بالغلق الإداري لـ 13 منشأة لعدم وجود ترخيص وتشغيلها في ظل وجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، مع التشديد على إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان خلوها من السلع المنتهية الصلاحية.