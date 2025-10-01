فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها.. المواعيد والأماكن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، عن تنفيذ أعمال صيانة مبرمجة بمحطة محولات بنها القديمة، وهو ما يستلزم فصل التيار الكهربائي بشكل كامل يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، وذلك اعتبارًا من السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.



وأوضحت الشركة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الانقطاع سيؤثر على مناطق سوق الجملة والزراعة والمنشية ومجمع المحاكم والسكة الحديد، إضافة إلى عدد من محطات المياه والصرف الصحي المرتبطة بهذه المناطق.



كما سيتأثر عدد من المنشآت الخدمية والحيوية من بينها مركز الشرطة والمطافي والصوامع والمعسكر بالزراعة، إلى جانب بعض محطات المجاري الرئيسية.



ويمتد الانقطاع أيضًا ليشمل عددًا من المصانع والشركات الكبرى بمدينة بنها ومنها توشيبا العربي ومصنع الزيوت والصابون والمطحن الآلي وبوهلر والشركة الشرقية ومصنع السبيلي.



وأكدت شركة الكهرباء أن جميع الأعمال ستتم خلال المدة الزمنية المعلنة دون تأخير، داعية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية الواقعة في نطاق تلك المناطق إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي تأثير قد يسببه توقف الخدمة خلال ساعات الفصل، ومجددة اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن أعمال الصيانة الضرورية للحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية واستمرارية الخدمة.





