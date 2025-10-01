بعد أعراض HFMD بالجيزة.. تعليم أسوان تنفي ظهور أمراض معدية بين طلاب المدارس

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، 5 توجيهات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، تتعلق بانتظام وسير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، اليوم الأربعاء، بحضور نجلاء سليم، وكيل المديرية وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، ومديري الإدارات.

ووجه وكيل الوزارة، بالانتهاء من توزيع الكتب الدراسية بالكامل على جميع المدارس دون التقيد بالمصروفات الدراسية واستلام باقي الكتب الخاصة بمدارس اللغات اليوم وتوزيعها سريعًا.

وتضمنت التوجيهات استلام "التابلت" من المخازن وتوزيعها على الطلاب فور وصولها خلال أيام، فضلًا عن الانتهاء من حصر المعلمين بالحصة لسد عجز المدارس بالكامل.

وشدد على تفعيل ما يعرف بـ"الأتوبيس الطائر" يوميًا بجميع الإدارات التعليمية التسع ومتابعة التوجيهات يوميا للمدارس، منوهًا أنه جرى الانتهاء من كافة أعمال الدهانات والتشجير والالتزام بعدم تعليق أكثر من لافتة للمدرسة.

وأكد أبو زيد على عمل التقييمات يوميًا بالمدارس بدءًا من يوم الأحد حتى الخميس دون التقييد بيوم محدد واعتماد الدرجات أولًا بأول، مشددًا على ضرورة استمرار قوافل المتابعة اليومية المُشكلة لمتابعة المدارس بجميع الإدارات والانتهاء من تعليق قوائم الفصول وانتظام الدراسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى سد العجز بالكامل بالندب الكلى أو الجزئي وتسكين جميع المعلمين الجدد بمدارسهم، مكلفًا بمتابعة مديري عموم الإدارات التعليمية التسع المدارس متابعة ميدانية مستمرة.





