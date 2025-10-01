"كانوا رايحين شغلهم".. إصابة 11 عاملًا في حادث مروع بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

أصيب 11 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق "المعصرة – بلقاس" بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أثناء توجههم للعمل، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: عبدالسلام عبدالسلام فرحات إسماعيل (28 عامًا) باشتباه كسر بالفك السفلي، حسني حامد عوض (28 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، السيد ناصر عبدالغفار (29 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات، طاهر السيد أبو شعيشع (37 عامًا) باشتباه كسر بالضلوع وجرح قطعي بالأنف، إسماعيل عيسى عبدالمقصود (31 عامًا) بجرح قطعي بالرأس وكدمات، وكمال نبيل كمال (35 عامًا) بجرح قطعي بالوجه وكدمات.

كما أصيب كل من: وائل يوسف مصطفى المرشدي (51 عامًا) باشتباه كسر بمفصل الساعد الأيمن وجرح بالعضد، السيد صبيح السيد حمدان (39 عامًا) بكدمات بالجبهة واشتباه كسر بالضلوع اليمنى، ياسر علي عبدالمقصود فرج (53 عامًا) باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالساعد الأيسر، حمدي إبراهيم سليمان (54 عامًا) باشتباه كسر بالفقرات القطنية وجرح بالرأس، وعلي أحمد محمد (30 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



جرى رفع اثار الحادث على الطريق ونقل المصابين جميعًا مستشفى بلقاس العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







