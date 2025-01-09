باعت خاتمها لقتل زوجها.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها في كفر الشيخ للمفتي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، اليوم الخميس، بإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق مزارع وربة منزل إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهما، بعد اتهامهما بقتل زوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار. وذلك بناءً على اتفاق الزوجة وتحريضها له على قتل زوجها لتخلو لهما الساحة بعد علاقتهما غير الشرعية.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، قد حددت جلسة 6 فبراير 2025 للنطق بالحكم في القضية التي تحمل رقم 7653 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة البرلس.

كما وجهت النيابة العامة اتهامًا للمتهمين محمد الدسوقي محمد عباس، 39 عامًا، مزارع من قرية أبو شعلان بمركز البرلس، وأم هاشم محمد إمام مرسي جبر، 40 عامًا، عاملة من مركز الحامول.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول قام في ديسمبر 2023 بخطف المجني عليه عبد الله محمود الغباشي سرحان، زوج المتهمة الثانية، بعد استدراجه بحيلة إلى أرض زراعية، حيث اتفق مع المتهمة على قتله باستخدام أدوات شومة وحبل.

وقد أجهز عليه المتهم الأول بضربه في رأسه ثم شد الحبل حول عنقه حتى فارق الحياة.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة الثانية كانت قد ساعدت المتهم الأول ببيع خاتمها الذهبي لتمويل الجريمة، بعد أن اتفقت معه على التخلص من زوجها.

يذكر أن محكمة جنايات كفر الشيخ كانت قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهمين في 26 سبتمبر 2024، ليقوم المتهمان باستئناف الحكم أمام محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، والتي قررت إحالة أوراقهما إلى المفتي.