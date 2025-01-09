سيارة ملاكي تسقط في ترعة بشبرا الخيمة بعد انقلابها على كوبري معدية عثمان -صور
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
شهدت معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، حادث عجيب إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الكوبري بين الحواجز الحديدية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري بشبرا الخيمة.
انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة وسقوط الماتور في الترعة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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