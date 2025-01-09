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محمد مهدى غزالى قائما بأعمال مدير الإدارة العامة للاستثمار بالأقصر

01:35 م الخميس 09 يناير 2025

المهندس عبد المطلب عمارة

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الأقصر- محمد محروس:


أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، عدة قرارات في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشملت قرارات محافظ الأقصر، تكليف محمد مهدى غزالى للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى عمله لحين شغلها، كما تم تكليف عمرو حسين كامل نائباً لمدير الإدارة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة.

المهندس عبد المطلب عمارة محمد مهدى غزالى قائم أعمال مدير الإدارة العامة للاستثمار بالأقصر الأقصر
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