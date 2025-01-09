نصب لنفسه مشنقة.. شاب ينهي حياته بطريقة بشعة في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أقدم شاب بمركز سمالوط بالمنيا على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله، بعد أن نصب لنفسه مشنقة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي حي شرق بمدينة سمالوط، بقيام "ك س ص"21 سنة، عامل، بالتخلص من حياته.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام الشاب بشنق نفسه بعد أن نصب لنفسه مشنقة في السقف داخل منزله، وتبين مروره بأزمة نفسية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.