امتحانات الفصل الدراسي الأول.. المنوفية تستعد لاستقبال 788 ألف طالب بـ 1585 مدرسة

المنوفية - أحمد الباهى:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية و الإعدادية نصف العام يناير 2025، والتي ستنطلق 11 يناير الجاري، مشددًا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تجهيز 965 مدرسة لاستقبال 589 ألف و477 طالبًا بصفوف المرحلة الابتدائية، وتجهيز 620 مدرسة لاستقبال 199 ألف و287 طالباً بالصفين الأول والثاني الإعدادي بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقي كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط،

وشدد على التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء عمل الامتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام ، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام.