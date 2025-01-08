"صحة جنوب سيناء": تطعيم 29806 أطفال خلال 2024

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تطعيم 29806 أطفال بالتطعيمات الروتينية للأطفال من سن يوم وحتى عمر سنة ونصف، خلال عام، وبلغ عدد الطعوم المنصرفة للأطفال خلال هذا العام 66998 جرعة، وقامت فرق التطعيمات بمكاتب الصحة بمدن المحافظة بعقد 40 جلسة خارجية بالوديان وأماكن صعب الوصول إليها لتطعيم 215 طفلًا بتلك الجلسات بالتطعيمات المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح، اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال عام 2024 تسجيل 2550 طفل بالمكاتب الصحية المختلفة، وبلغ عدد حالات الوفاة المسجلة 891 حالة، خلال العام، كما جرى تدشين حملة محدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمدينة نويبع لتطعيم 3495 طفلًا.

وأضاف أن مكاتب التطعيم الدولية قامت بتطعيم الراغبين في السفر إلى الدول الموبوءة، وكذلك للحج والعمرة، وتقديم خدماتها لـ990 مواطنًا، وبالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة قامت الفرق الوقائية بتطعيم 19523 طالب بالمدارس المختلفة ضد الالتهاب السحائي والدفتريا، والتيتانوس.

وتابع، كما صرفت مراكز "العقر" بالمحافظة للتطعيم ضد مرض السعار 9620 جرعة للمعقورين المترددين على المراكز الذين بلغ عددهم 3040 مواطنًا، لافتًا إلى أن مديرية الصحة والسكان مستمرة في دورها لتقديم كافة الخدمات الوقائية للمقيمين بالمحافظة والمترددين عليها على مدار العام، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي، أنه جرى توفير تجهيزات غير طبية لمكاتب الصحة الرئيسية بالمحافظة تضمنت "كراسي، مكاتب، دواليب"، ضمن خطة القطاع الوقائي بوزارة الصحة، إضافة إلى تطوير مكتب صحة شرم الشيخ، وضمه ضمن مكاتب التطعيم الدولية للحج والعمرة، ليصبح إجمالي مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظة 4 مكاتب.

وأشار إلى أن مكتب صحة رأس سدر، ومكتب صحة طور سيناء، ومكتب صحة نويبع، انضموا ضمن خطة القطاع الوقائي بوزارة الصحة، مؤكدًا أنه جرى توفير أجهزة طابعات لمكاتب الصحة الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وتوفير أجهزة كمبيوتر، وطابعات لمكاتب التطعيم الدولية.