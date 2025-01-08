بالفيديو والصور- جثة و3 مصابين في انهيار منزل بالبحيرة

بالصورـ تشغيل المستشفى النهري الأول في الصعيد

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 3 آخرين إثر انهيار منزل مأهول بالسكان تقطنه أسرة صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة المجعرة، في إدكو بمحافظة البحيرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة حنان أشرف ماضى 16 عامًا، وإصابة كل من: مصطفى أشرف ماضى 17 عامًا كدمات بالوجه،

سعاد أشرف ماضي كسر بالقدم اليسرى، ورضا محمد سعد حويره 50 عامًا كسر بالقدم.

فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا حول العقار المنهار، وجرى فصل المرافق المختلفة بالتنسيق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه، وتجرى حاليًا عمليات رفع الأنقاض للبحث عن أحياء أو ضحايا آخرين أسفلها.