محافظ أسوان: زيادة نسب الإشغال السياحي إلى أكثر من 85%

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بأعضاء غرفة شركات السياحة بالمحافظة برئاسة خيري علي، حيث أكد على تسخير كافة الإمكانيات لاستكمال النجاحات التي يشهدها الموسم السياحي الحالي.

وأوضح المحافظ أن نسبة الإشغال السياحي في الفنادق العائمة والثابتة وصلت إلى أكثر من 85%، بسبب زيادة الإقبال من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى ضرورة تذليل المعوقات للنهوض بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية.

وأشار د. إسماعيل كمال إلى الجهود المستمرة لجذب رحلات الطيران الشارتر وزيادة عدد الليالي السياحية الوافدة إلى أسوان، مع التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للسائحين.

كما أعلن عن رصف طريق إدفو/مرسى علم، الذي لم يتم صيانته منذ 22 عامًا، وذلك في إطار التعاون مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط بين أكبر المدن السياحية في الغردقة ومرسى علم وإدفو، وتعزيز سياحة اليوم الواحد لزيارة معالم أسوان السياحية والأثرية.

من جانبهم، أشاد أعضاء غرفة شركات السياحة بتفاعل المحافظ السريع مع مطالبهم ووضع الحلول الفورية، مما يسهم في تحسين قطاع السياحة وزيادة نسب الإقبال خلال هذا الموسم.