بالصور.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بحي غرب المدينة

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأثنين، سوق اليوم الواحد بمنطقة بين الشواني - سكة تلة بحي غرب مدينة المنيا، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة “بداية” لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، استكمالاً لسلسلة افتتاحات " أسواق اليوم الواحد " بجميع مراكز المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية، تنعكس إيجابيا على حركة التجارة وتحسين المنظر الجمالي لإحياء وشوارع المدن.

أكد المحافظ ، أن السوق يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيراً إلى أن السوق يسهم في نقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وتفقد المحافظ، سوق اليوم الواحد والذى يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات بنسب تزيد على الـ30% للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بمشاركة 50 عارضًا، لافتاً أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويعمل يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب توفير سيارات محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات .

وحرص كدواني على استماع ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد لمعارض أهلاً رمضان، وتشجيع العارضين والتجار على طرح كميات كبيرة من السلع بنسب تخفيض تتراوح من 20 % إلى 50 %، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية ومراعاة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية سواء في المدن أو الريف، كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، وقام بتوزيع عدد من السلع الغذائية واللحوم بالمجان على أهالي المنطقة، وأن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

رافق المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية .