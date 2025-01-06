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بالصور.. تواصل أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة أسوان

11:41 ص الإثنين 06 يناير 2025
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    تواصل أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة أسوان (4)
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أسوان – إيهاب عمران:

تواصل مديرية الطرق بأسوان، أعمال رصف طريق شارع كسر الحجر الحيوى بطول 2.2 كم بدءاً من المحكمة ومروراً بتقاطع شارع شرق البندر، ووصولاً إلى كوبري السيل.

وكشف المهندس أحمد الملوانى مدير مديرية الطرق، عن تكثيف الأعمال لإنهاء أعمال الرصف بطريق كسر الحجر في الحارتين فى المناطق التى يتم انتهاء أعمال مشروع الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بها.

وأشار إلى رصف الطريق الجانبى الرابط بحى المحمودية بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل لطريق كسر الحجر الحيوي، وصولاً إلى كوبري السيل الجديد.

رصف الشوارع مدينة أسوان أحمد الملوانى كوبري السيل
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