محافظ الوادي الجديد يوجه بحزمة قرارات حيوية خلال لقاء جماهيري في كنيسة السيدة العذراء (صور)

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، لقاءً جماهيريًا بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الخارجة، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف عام أبراشية كنائس الواحات والوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل المحافظ اللقاء بمراجعة أهم الإنجازات التي تحققت في المحافظة عبر مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك لدعم التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية بين المواطنين.

وخلال اللقاء، أصدر المحافظ عدة قرارات حيوية، شملت تكثيف حملات الرقابة على المخابز لضمان جودة الإنتاج، وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد خطة للكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة، مع الإعلان عن وصول جهاز كشف الأورام السرطانية.

كما وجه الزملوط بصرف زيادة استثنائية للعاملين المنتقلين من الوحدة المحلية لشركة المياه والصرف الصحي اعتبارًا من العام المالي الجديد، وكذلك تنفيذ حملة عاجلة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، ومد مهلة سداد مستحقات أراضي الجمعيات الزراعية حتى فبراير المقبل.

وفي سياق آخر، شدّد الزملوط على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات بالمراكز للتعامل مع البلاغات بشكل فوري، إضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية.

كما أكد على ضرورة ضبط الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، واتخاذ تدابير تأمينية في المستشفيات والمرافق الصحية، مع جاهزية الأطقم الطبية وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في محيط الكنائس وأماكن التجمعات، لضمان أجواء احتفالية آمنة ومطمئنة.