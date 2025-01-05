6 سنوات سجن.. المحكمة تعاقب سيدة متهمة بالسرقة وتجارة المخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة الطور، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وحضور محمود جودة وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على إحدى السيدات لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية، والاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 سبتمبر الماضي، عندما تلقت الجهات الأمنية بمدينة طور سيناء، بلاغا من مهندسة صيانة كهربائية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء تدعى وتدعى إيمان سمير عبد المنعم، بسرقة مصوغاتها الذهبية خلال تواجدها بالعمل.

وأكدت المجني عليها، في بلاغها أنها تقيم في حي النصر بمدينة الطور سيناء، وخلال تواجدها في عملها بالشركة وتركها لطفلها 8 سنوات بالشقة المذكورة، فوجىء نجلها الصغير بالطرق على باب الشقة، وعندما فتح الباب وجد إحدى السيدات تطلب مساعدة مالية، ولما علمت بعدم تواجد أحد بالشقة، قامت بدفعه إلى داخلها وهددته بالقتل ، واستولت على مصوغات ذهبية كانت توجد بدولاب حجرة نومها، وعند عودتها من العمل فوجئت بنجلها يؤكد لها أن إحدى السيدات هددته، واستولت على المصوغات الذهبية وفرت هاربة.

وقامت بمراجعة كاميرات العمارة المواجهة لمحل سكنها ، فتأكدت فعليا بدخول إحدى السيدات المنتقبات إلى داخل العمارة، وخرجت منها بعد فترة طويلة، لذا قامت على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية بتلك الواقعة.

وجرى تشكيل فريق بحث من الجهات الأمنية، لبحث غموض الواقعة، ودلت تحريات الجهات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تدعى رضاء. ص . ص. 34 عامًا، بدون عمل ولها سجل إجرامي تخصص في السرقات والمخدرات بطور سيناء، وشرم الشيخ، والسويس، وبورسعيد .

وعلى الفور جرى تحديد مكان تواجد المتهمة بحي النصر بطور سيناء ، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين معد للبيع .

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات،اعترفت بصحتها وأنها وراء ارتكاب واقعة السرقة، وارشدت عن المسروقات ومكان اختفائها، وأن المخدرات المضبوطة بحوزتها بقصد الاتجار .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 2730 لسنة 2024 جنح طور سيناء، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت حبسها احتياطيا، واستدعاء المبالغة للتعرف على مصوغاتها الذهبية وتسليمها لها .

وجرى إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء، وقيدت القضية برقم 1038 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء،وبحلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم بالحبس 3 سنوات على واقعة السرقة و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على قضية المخدرات.