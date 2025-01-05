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استعدادًا للأمطار.. تمركز سيارات ومعدات الصرف بشوارع الإسكندرية - صور

01:08 م الأحد 05 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، للتعامل مع موجة الطقس السيئ المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، اليوم الأحد، ويصاحبها هطول أمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة.

وتمركزت سيارات ومعدات الصرف الصحي بمختلف الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، لضمان التدخل الفوري لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، واستمرار السيولة المرورية.

وأشارت المهندسة نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، إلى أنه جرى الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار وصيانة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، فضلًا عن رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

سيارات ومعدات الصرف الإسكندرية الطقس
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