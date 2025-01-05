بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أقسام وورش مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق المدينة، وذلك لرصد انتظام الدراسة وتقييم الأداء.

ورافق المحافظ خلال الزيارة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وهناء جاد الله محمد، مديرة المدرسة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد صالة الرسم وقسم الزخرفة، حيث اطلع على الأعمال الفنية للطالبة مريم فرغلي، التي تقوم ببيع إنتاجها الفني. وأشاد المحافظ بإبداعات الطالبات، داعياً إلى تنظيم معرض لعرض وبيع منتجاتهن الفنية، مما يعزز ثقتهن بأنفسهن ويشجعهن على تطوير مهاراتهن. كما حاور الطالبات واستمع إلى آرائهن، معبراً عن إعجابه بالأعمال الفنية المتميزة التي يقدمنها.

وتابع المحافظ جولته بزيارة قسم الخياطة، حيث اطلع على سير العمل في الورشة التي تنتج الملابس والمفروشات. وأعلن عن إطلاق مسابقة للطالبات في هذا المجال، متمنياً لهن التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية بذل الجهد في التحصيل العلمي والتسلح بالمعرفة كأساس لبناء الوطن.

كما تفقد ورش التريكو الآلي والتطريز والزخرفة وورشة الكمبيوتر، حيث استمع إلى شرح مفصل من مديرة المدرسة حول عدد الفصول الدراسية والكثافة الطلابية، والتي تصل إلى 30 فصلاً بإجمالي 1162 طالبة للعام الدراسي 2024/2025.

وأكد محافظ أسيوط خلال الزيارة على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم للمدرسة وحل أي عقبات تواجهها، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المنتجات اليدوية التي تنتجها الطالبات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم الفني.

وأعرب عن إعجابه بمستوى التدريب الجيد الذي تتلقاه الطالبات، مما ينعكس على تميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية.

وشدد المحافظ على أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، من خلال تدريب الطالبات في المناطق الصناعية بالمحافظة، وتأهيلهن لسوق العمل.

ودعا الطالبات إلى اكتساب الخبرات العملية والمشاركة في معارض خارجية لعرض منتجاتهن، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتمكينهن اقتصادياً.