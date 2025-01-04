بعد إقبال المواطنين.. إطلاق سوق اليوم الواحد للمرة الثالثة في الزقازيق

الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية اليوم السبت عن إقامة سوق اليوم الواحد للمرة الثالثة على التوالي غدا الأحد، بعد نجاح الفكرة وإقبال المواطنين عليه بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق بتخفيضات للسلع الغذائية وغير الغذائية تصل 30%.

يأتي افتتاح سوق اليوم الواحد غدا بمنطقة الصيادين بتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة، بالتنسيق بين مديرية تموين الشرقية وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية وتحت قيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني.

أعلنت مديرية التموين عن إقامة سوق اليوم الواحد غداً الأحد الموافق 5 يناير بناحية الصيادين بجوار مسجد بحر مشتول بالزقازيق وسيتم توفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار تنافسية ومخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، كما سيتم توفير كافة السلع "الزيوت، السمن بكافة أنواعها، الخضروات، الفاكهة بكافة أنواعها، اللحوم الطازجة والمجمدة، الألبان ومنتجاتها، المشروبات بكافة أنواعها والمنظفات.

من جانبها دعت مديرية تموين الشرقية جميع المواطنين للإقبال علي السوق للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية بالتخفيضات الموضحة على أسعار السلع.