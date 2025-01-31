"شهيدة القرآن".. قصة الفتاة التي أبكت وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد -فيديووصور

محافظات - مصراوي:

في حفل مهيب لتكريم حفظة القرآن الكريم، شهدت محافظة بورسعيد لحظات مؤثرة أبكت القلوب وأدمعت العيون، فبينما كان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، يكرمان المتسابقين في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، كان الحزن يخيم على الحفل.

كانت المتسابقة سعاد رجب المزين ابنة محافظة البحيرة تألقت في التصفيات المحلية للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني التي أقيمت في محافظة بورسعيد فى ديسمبر 2024، وقدمت تلاوة رائعة أبهرت الحضور، لكن القدر لم يمهلها، ورحلت مع والدتها فى حادث سير، لتتركا وراءهما حزنًا عميقًا في قلوب كل من عرفهما.

لحظات مؤثرة

خلال الحفل، عرضت لقطات فيديو لسعاد وهي تتلو آيات من الذكر الحكيم، قبل أن تنتهي حياتها بشكل مأساوي، لم يتمالك الوزير والمحافظ دموعهما، وبكيا أمام الحضور، وكان المشهد مؤثرًا للغاية، حيث امتزجت مشاعر الفرح بالتكريم، والحزن لفقدان هذه الفتاة ووالدتها.

تكريم الأسرة

وقرر الوزير والمحافظ تقديم دعم مالي للأسرة بقيمة 100 ألف جنيه، تقديرًا لحفظ ابنتهم للقرآن الكريم، وتخفيفًا عنهم في مصابهم الجلل، كما تم تكريم روح الفقيدة سعاد ووالدتها، وتكريم شقيقتيها مريم وبراءة.

تكريم المصابين

لم يقتصر التكريم على أسرة الفقيدة، بل شمل أيضًا المصابتين في الحادث، منى أحمد محيسن وياسمين مصطفى، حيث مُنحت كل منهما درع المسابقة ومبلغ 25 ألف جنيه.

وبعد الحادث، أطلق أهالي البحيرة على سعاد لقب "شهيدة القرآن"، لما كان لحفظ القرآن الكريم من مكانة عظيمة في حياتها.

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