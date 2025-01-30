"النسايب وقعوا في بعض".. إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب سائق بطلق ناري في مشاجرة؛ بسبب خلافات المصاهرة، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ا" 58 عامًا سائق مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

واتهم شقيقه "هلال" 52 عامًا سائق، زوج ابنة شقيقتهم "شحات. ج" 39 عامًا عامل بالتعدي على شقيقه المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها؛ بسبب خلافات المصاهرة.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.