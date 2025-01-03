ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في العاشر من رمضان

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الشرقية - ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حملة تموينية بقطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي، عادل عبد العزيز من مفتشي القطاع، مصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية بالعاشر من رمضان بالمرور على المخازن بمدينة العاشر من رمضان.

أسفرت الحملة عن ضبط 200 كرتونة مياه معدنية و100 كرتونة مكرونة سريعة التحضير، بإجمالي وزن 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمخزن مواد غذائية بالعاشر وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 14234 ضد صاحب المخزن.

كما ضبطت الحملة طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحى بالعاشر وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المخبز برقم 14235.

من جانبه وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس عبدالكريم عوض الله مديري الإدارات التموينية التابعة بالمرور المستمر علي الأسواق والمحال التجارية والمخازن للتأكد من التراخيص ولضبط الأسواق.