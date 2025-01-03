إجراء قرعة اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية في المنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، قرعة علنية لاختيار المتقدمين للترشح للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لمحافظة المنيا لعام 2025، بناءً على تعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقام عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وأماني تامر وكيل المديرية، وشيماء سيد علي، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية ونائب رئيس مكتب الحج، بالإضافة إلى فريق مكتب الحج التابع للمديرية بعقد القرعة العلنية لاختيار مشرفين الجهة الإدارية لحج الجمعيات لهذا العام.

تم خلال الفعالية استعراض التعليمات الواردة من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وأُجريت القرعة على ثلاث مراحل لاختيار العدد المطلوب من المشرفين الذين سيخضعون لاحقًا لاختبارات نهائية في المؤسسة القومية.

وفي ختام الفعالية، قدّم عبدالحميد الطحاوي مدير المديرية التهنئة للفائزين في القرعة، متمنيًا لهم موسم حج موفق، وتقديم كافة التيسيرات للحجيج.