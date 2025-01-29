إعلان

محافظ الإسكندرية: نتعاون مع البنك الأوروبي لمواجهة التحديات البيئية الراهنة-صور

05:21 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

أشاد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بالجهود المقدمة من البنك الأوروبي والتعاون المثمر مع الإسكندرية، والذي أثمر عن وضع خطة عمل خاصة بالمدينة لمساعدتها على مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، ماثيو جوردان تانك مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات المعنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لحضور الاجتماع الختامي لخطة عمل المدن الخضراء بالإسكندرية.

إن برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدف إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمدن وسكانها وذلك من خلال التعرف على التحديات البيئية للمدن، وترتيبها حسب الأولوية، وربطها بالاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والتدابير المتعلقة بالسياسات العامة، وينفذ البرنامج حالياً في أكثر من 60 مدينة حول العالم.

ومن جانبه، قدم الدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة وممثل الاستشاريين بالبنك الأوروبي، عرضاً تقديمياً استعرض فيه خطة عمل المدن الخضراء - الإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية البنك الأوروبي أحمد خالد ماثيو جوردان تانك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لصوص يسرقون سيارة محملة بأجهزة كهربائية في الأقصر

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين